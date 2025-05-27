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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2025 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
27.05.2025 16:08

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 4.1%

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте снизился на 0.12% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 4.1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.5% в годовом сравнении после его роста на 4.5% в феврале.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 0.01% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 4.8% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в марте по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.3% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 3.4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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