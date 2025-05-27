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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
27.05.2025 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле снизился на 6.3%

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле снизился на 6.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 7.6%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 7.6% (пересмотрен с +9.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 0.1% после его сокращения на 0.2% в марте (пересмотрен с 0.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в марте (пересмотрен с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.1%.

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