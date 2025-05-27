Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле снизился на 6.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 7.6%.
В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 7.6% (пересмотрен с +9.2%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 0.1% после его сокращения на 0.2% в марте (пересмотрен с 0.0%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в марте (пересмотрен с +0.1%).
Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.1%.