Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в феврале (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 3.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.