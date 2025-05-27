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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2025 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в марте снизился...
27.05.2025 16:04

FHFA: Индекс цен на дома в США в марте снизился на 0.1%

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в феврале (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 3.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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