Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.2%.

По сравнению с апрелем 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 1.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 77.7% против 77.8% в марте. Годом ранее – в апреле 2024 года показатель составлял 77.7%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.