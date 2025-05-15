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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2025 г.Объём промышленного производства в США в апреле...
вчера 16:22

Объём промышленного производства в США в апреле не изменился

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.2%.

По сравнению с апрелем 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 1.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 77.7% против 77.8% в марте. Годом ранее – в апреле 2024 года показатель составлял 77.7%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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