Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в марте.
Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.2%.
По сравнению с апрелем 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 1.5%.
Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 77.7% против 77.8% в марте. Годом ранее – в апреле 2024 года показатель составлял 77.7%.
В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.