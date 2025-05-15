Число повторных обращений по безработице в США выросло на 9 тыс.

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 мая, составило 229 тыс., не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 229 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс., пересмотрено с 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 230.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 мая, увеличилось на 9 тыс. и составило 1.881 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.879 млн до 1.872 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.874 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 апреля, сократилось на 59 тыс. и составило 1.87 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.77 млн.