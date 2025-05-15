Курс доллара 80.3134   Курс евро 90.1011  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:45

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 9 тыс.

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 мая, составило 229 тыс., не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 229 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс., пересмотрено с 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 230.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 мая, увеличилось на 9 тыс. и составило 1.881 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.879 млн до 1.872 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.874 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 апреля, сократилось на 59 тыс. и составило 1.87 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.77 млн.

Другие новости

вчера
16:36
Шесть новых направлений туристических поездов могут появиться у ФПК в 2026 году
вчера
16:22
Объём промышленного производства в США в апреле не изменился
вчера
16:13
Международные резервы России с 2 по 9 мая выросли на 1%, до рекордных $687,3 млрд - ЦБ
вчера
15:46
Хуснуллин: стройотрасль преодолеет все трудности из-за высокой ключевой ставки
вчера
15:45
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 9 тыс.
вчера
15:41
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле вырос
вчера
15:40
Индекс Empire State Manufacturing в апреле снизился
вчера
15:40
Суд рассмотрит в августе иск ОСК к финской верфи Arctech Helsinki на 371,1 млн евро
вчера
15:39
Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.1%
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.