Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после увеличения на 1.7% в марте (пересмотрено с +1.4%).
По сравнению с апрелем 2024 года розничные продажи выросли на 5.2%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.1% после повышения на 0.8% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).
Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в апреле на 0.3%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 4.2%.