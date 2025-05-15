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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2025 г.Объём розничных продаж в США в апреле вырос на ...
вчера 15:39

Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.1%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после увеличения на 1.7% в марте (пересмотрено с +1.4%).

По сравнению с апрелем 2024 года розничные продажи выросли на 5.2%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.1% после повышения на 0.8% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в апреле на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 4.2%.

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