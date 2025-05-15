Курс доллара 80.3134   Курс евро 90.1011  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2025 г.Индекс цен производителей США в апреле снизился...
вчера 15:36

Индекс цен производителей США в апреле снизился на 0.5%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в марте (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.4% против 3.4% в марте (пересмотрен с +2.7%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.5%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в марте (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.1% против 4.0% в марте (пересмотрен с +3.3%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.1%.

Другие новости

вчера
15:41
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле вырос
вчера
15:40
Индекс Empire State Manufacturing в апреле снизился
вчера
15:40
Суд рассмотрит в августе иск ОСК к финской верфи Arctech Helsinki на 371,1 млн евро
вчера
15:39
Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.1%
вчера
15:36
Индекс цен производителей США в апреле снизился на 0.5%
вчера
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе не изменилось
вчера
15:22
ПСБ является абсолютным лидером по выдачам военной ипотеки - глава банка Фрадков
вчера
14:43
Главы МИД Казахстана и Афганистана обсудили проект Трансафганской железной дороги
вчера
14:30
Роботизация промышленности поможет решить вопрос дефицита кадров - Минпромторг РФ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.