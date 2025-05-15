Индекс цен производителей США в апреле снизился на 0.5%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в марте (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.4% против 3.4% в марте (пересмотрен с +2.7%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.5%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в марте (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.1% против 4.0% в марте (пересмотрен с +3.3%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.1%.