Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте вырос на 0.1%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в феврале.

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в феврале (пересмотрено с +1.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.34 против 1.37 годом ранее.