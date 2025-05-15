Курс доллара 80.3134   Курс евро 90.1011  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2025 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте вырос на 0.1%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в феврале.

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в феврале (пересмотрено с +1.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.34 против 1.37 годом ранее.

Другие новости

вчера
18:32
Нефть дешевеет почти на 3% на опасениях по превышению запланированных объемов добычи сырья
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 мая
вчера
17:54
Банки в 2024 г отказали в сомнительных операциях на более 0,5 трлн руб - Росфинмониторинг
вчера
17:13
США РАЗРЕШИЛИ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КАСПИЙСКИМ ТРУБОПРОВОДНЫМ КОНСОРЦИУМОМ И КАЗАХСТАНСКОЙ КОМПАНИЕЙ "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" - МИНФИН
вчера
17:05
Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте вырос на 0.1%
вчера
17:05
Индекс деловой активности на рынке жилья США в мае резко снизился
вчера
16:36
Шесть новых направлений туристических поездов могут появиться у ФПК в 2026 году
вчера
16:22
Объём промышленного производства в США в апреле не изменился
вчера
16:13
Международные резервы России с 2 по 9 мая выросли на 1%, до рекордных $687,3 млрд - ЦБ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.