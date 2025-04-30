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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились ...
вчера 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 2.7 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 3.1 млн барр.

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 25 апреля, снизился на 2.7 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 0.9 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 1.1 млн барр., составив 398.5 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 234 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее глава Минэнерго США сообщил, что его ведомство планирует запросить у правительства около 20 млрд долларов на восстановление SPR до его максимального уровня, но реализация этой инициативы может занять несколько лет.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.7 млн барр. и составили 25.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.465 млн барр. в сутки против 13.460 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 апреля, выросли на 3.76 млн барр., запасы бензина сократились на 3.14 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.52 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.674 млн барр.

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