Инфляция в США в марте замедлилась после пересмотра в сторону повышения в феврале

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в марте не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В феврале базовая инфляция увеличилась на 0.5% (пересмотрено с +0.4%).

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в марте вырос на 2.6% против 3.0% в феврале (пересмотрено с +2.8%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в марте вырос на 2.3% в годовом сравнении против 2.7% феврале (пересмотрено с +2.5%).

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление не изменился после повышения на 0.4% в феврале (пересмотрено с +0.3%).