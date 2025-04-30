Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в марте вырос на 6.1%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в марте вырос на 6.1% по сравнению с феврале показателем.

Индекс составил 76.5 пункта, отступив подальше от исторического минимума 70.6, который был достигнут в январе.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9%.

В годовом сравнении индекс снизился на 0.6%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в марте, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.