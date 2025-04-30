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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2025 г.Личные доходы американских потребителей в марте...
вчера 17:10

Личные доходы американских потребителей в марте увеличились на 0.5%, личные расходы выросли на 0.7%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.5% после повышения на 0.4% в феврале (пересмотрено с +0.5%).

Личные расходы американских потребителей в марте выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в феврале (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в марте на 0.6%.

Норма сбережений в марте составила 3.9% против 4.1% месяцем ранее (пересмотрено с 4.6%).

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