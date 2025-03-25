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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в марте с...
вчера 17:11

Индекс потребительского доверия в США в марте снизился, инфляционные ожидания выросли

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 92.9 пункта против 100.1 месяцем ранее (пересмотрен с 98.3).

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 94.2.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 3.6 пункта до 134.5.

Индекс ожиданий упал на 9.6 пункта до 65.2.

Индекс ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на усиливающиеся риски рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Индекс инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев вырос до 6.2% против 5.8% в феврале (пересмотрен с 6.0%).

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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