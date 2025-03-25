Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в январе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в декабре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс вырос на 4.8%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.