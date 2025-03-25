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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2025 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 16:10

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 4.7%

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.6% в годовом сравнении после его роста на 4.5% в декабре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 5.3% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в январе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 4.1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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