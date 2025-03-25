Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1.8% (расширенное сообщение)

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в феврале выросли на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 664 тыс. в январе (пересмотрено с 657 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в феврале число проданных новых домов составит 682 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2024 года продажи новых домов увеличились на 5.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 59 тыс. новых домов против 57 тыс. в январе и 54 тыс. в декабре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 20 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (9 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (8 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (8 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (2 тыс. домов), от 1 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 414.5 тыс. долл против 427.4 тыс. в январе и 416.9 тыс. в декабре. В феврале 2024 года медианная цена проданного дома составляла 420.9 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 487.1 тыс. долл против 507.9 тыс. в январе и 509.5 тыс. в декабре. В феврале 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 509.7 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец февраля составили 500 тыс. единиц против 496 тыс. в январе и 488 тыс. в декабре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.9 месяцев против 9.0 в январе и 8.2 в декабре.