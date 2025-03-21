Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 марта

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
20:45 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
21:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
22:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.