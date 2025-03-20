Число повторных обращений по безработице в США выросло на 33 тыс.

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 марта, составило 223 тыс., увеличившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 224 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс., пересмотрено с 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 227 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 марта, выросло на 33 тыс. и составило 1.892 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.870 млн до 1.859 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.876 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 марта, сократилось на 83.1 тыс. и составило 2.18 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.11 млн.