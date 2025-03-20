Дефицит платёжного баланса США в IV квартале сузился на 2%

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2024 года сузился на 2.0% до 303.9 млрд долл в сравнении с дефицитом в 310.3 млрд долл в III квартале (пересмотрен с -310.9 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с октября по декабрь 2024 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 330 млрд долл.

В соотношении с ВВП дефицит платёжного баланса США в IV квартале составил 4.1% в сравнении с 4.2% в III квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.