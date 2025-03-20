Курс доллара 84.3955   Курс евро 92.4633  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2025 г. Индекс деловой активности в производственном...
вчера 15:35

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в феврале снизился

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в феврале снизился до 12.5 пункта против 18.1 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до 8.8.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
16:00
Fesco ожидает снижения импорта китайских авто еще несколько месяцев
вчера
15:44
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 33 тыс.
вчера
15:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 2 тыс.
вчера
15:37
Дефицит платёжного баланса США в IV квартале сузился на 2%
вчера
15:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в феврале снизился
вчера
15:14
Госдума оказала Счетной палате единогласную поддержку – Володин
вчера
14:40
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова - Исмаилову из санкционных списков
вчера
14:32
"Алроса" и Positive Technologies будут сотрудничать в сфере кибербезопасности
вчера
14:07
"ВКонтакте" в I полугодии планирует упростить процесс верификации для получения галочки
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.