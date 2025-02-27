Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе упал к историческому минимуму

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе снизился на 4.6% по сравнению с декабрьским показателем, составив 70.6, достигнув исторического минимума.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.9%.

В годовом сравнении индекс упал на 5.2%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в январе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.