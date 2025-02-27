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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:40

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 5 тыс.

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 февраля, составило 242 тыс., увеличившись на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 222 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 220 тыс., пересмотрено с 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 8.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 февраля, сократилось на 5 тыс. и составило 1.862 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.869 млн до 1.867 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.865 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 февраля, выросло на 4.7 тыс. и составило 2.22 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.12 млн.

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