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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2025 г.ВВП США в IV квартале 2024 года вырос на 2.3%
вчера 16:33

ВВП США в IV квартале 2024 года вырос на 2.3%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2024 года вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП на 2.3%.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

По итогам 2024 года, согласно предварительным данным, ВВП США расширился на 2.8% после повышения на 2.9% в 2023 году.

Согласно декабрьскому прогнозу ФРС, в 2025 году темпы роста ВВП замедлятся до 2.1%.

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