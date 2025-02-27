Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 3.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 2.0%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 1.8% (пересмотрен с -2.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.1% в декабре (пересмотрен с +0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрен с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.3%.