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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 3.1%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 3.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 2.0%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 1.8% (пересмотрен с -2.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.1% в декабре (пересмотрен с +0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрен с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.3%.

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