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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

10:45 мск: ВВП Франции, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

16:30 мск: ВВП Канады;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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