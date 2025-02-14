Банк России сохранил ставку на уровне 21% и пересмотрел среднесрочный прогноз

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 14 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21.0% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора соответствовало прогнозам аналитиков и рыночным ожиданиям.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением высокого инфляционного давления и потребительского спроса, опережающего возможности предложения, на фоне «более выраженного» охлаждения кредитования и растущей склонности населения к сбережениям. Регулятор сообщил, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции». ЦБ также предупредил, что в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

По данным ЦБ, в IV квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 12.1% в пересчете на год (по сравнению с 11.3% в предыдущем квартале). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в IV квартале составил 12.1% в пересчете на год против 7.6% в III квартале.

Регулятор отметил, что устойчивое инфляционное давление усилилось, отражая высокий внутренний спрос второй половины 2024 года. Вместе с тем недельные данные в январе и начале февраля указывают на то, что текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10.0%.

В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году до 19.0-22.0% (октябрьский прогноз: 17.0-20.0%). С учетом того, что с 1 января по 16 февраля текущего года средняя ключевая ставка равна 21.0%, с 17 февраля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18.7-22.1%. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13.0-14.0% (ранее: 12.0-13.0%), на 2027 год сохранен на уровне 7.5-8.5%.

Прогноз Банка России по инфляции на 2025 год пересмотрен в сторону повышения - до 7.0-8.0% в сравнении с октябрьским прогнозом 4.5-5.0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4.0% в 2026 году (ранее: 4.5-5.0%) и будет находиться на цели в дальнейшем.

Регулятор отметил сохранение инфляционных ожиданий населения вблизи высоких уровней конца 2024 года и рост инфляционных ожиданий профессиональных аналитиков. В то же время ценовые ожидания предприятий снизились впервые с I квартала 2024 года, хотя и сохраняются на повышенном уровне. Регулятор предупредил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. В базовом сценарии ЦБ ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия остаются жесткими. Рыночные процентные ставки несколько снизились после декабрьского заседания, в основном из-за корректировки вниз ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки. При этом ужесточились неценовые условия банковского кредитования. Охлаждение кредитной активности усилилось и охватывает все сегменты кредитного рынка, включая корпоративный сектор. Норма сбережения домохозяйств значительно выросла в последние месяцы.

По оценке ЦБ, по итогам 2024 года рост российской экономики составил 4.1%, превысив прогноз, что связано с более сильным ростом внутреннего спроса. Прогноз Банка России по росту ВВП на 2025 год повышен до 1.0-2.0% (ранее: 0.5-1.5%), на 2026 год понижен до 0.5-1.5% (ранее: +1.0-2.0%), на 2027 год сохранен на уровне 1.5-2.5%.

ЦБ отметил, что высокое инфляционное давление свидетельствует о «значительном отклонении российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста». В то же время ЦБ сообщил о некоторых позитивных изменениях в сфере занятости: при сохраняющейся жесткости рынка труда снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. По мнению ЦБ, это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2025-2027 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по экспорту и импорту на 2025 год. ЦБ ожидает изменения объемов экспорта по сравнению с прошлым годом на (-0.5)-1.5% (ранее: +0.5-2.5%) и изменения объемов импорта на 0.0-2.0% (ранее: +0.5-2.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2025 год пересмотрен в сторону понижения до 48 млрд с 51 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 117 млрд со 120 млрд долларов. Прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025 год пересмотрен до 65 долларов за баррель (ранее: 80), прогноз на 2026 и 2027 годы пересмотрен до 60 долларов в сравнении с предыдущим прогнозом в 75 и 70 долларов соответственно.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в сторону повышения. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2025 году вырастут на 0.5-1.5% (ранее: 0.0-1.0%). Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут измениться на 0.0-2.0% (ранее: +0.5-2.5%).

Прогноз по приросту кредитования населения на 2025 год понижен до 1-6% (ранее: +6-11%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 3-8% (ранее: +8-13%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2025 год составляет 8-13% (без изменений).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2025 году составит 5-10% (ранее: 6-11%), в 2026 году – 5-10% (ранее: 6-11%), в 2027 году – 7-12% (ранее: 6-11%).

26 февраля Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.