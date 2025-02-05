Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за январь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным уровнем (52.8) и составил 52.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 52.9.

В декабре значение индекса PMI Services составило 56.8.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 больше года, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем пересмотр индекса в сторону понижения указывает на замедление темпов роста.