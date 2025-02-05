Курс доллара 98.0556   Курс евро 102.9215  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 февраля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
вчера 18:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.7 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 3.3 млн барр.

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 31 января, вырос на 8.7 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.2 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 5.5 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.3 млн барр., составив 395.1 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 239 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении «доверху наполнить» SPR после его «опустошения Байденом».

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.1 млн барр. и составили 20.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.478 млн барр. в сутки против 13.240 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 31 января, выросли на 5.03 млн барр., запасы бензина расширились на 5.43 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 6.98 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.11 млн барр.

Другие новости

вчера
21:56
ЦБ РФ 14 февраля сохранит ключевую ставку, но начнет снижать в июне - эксперт
вчера
20:40
Владелец TikTok затягивает продажу в США на фоне введения новых пошлин против Китая - WP
вчера
20:08
Российский рынок акций вырос в среду
вчера
18:51
S7 презентовала на NAIS собственный учебно-тренировочный самолет Tango
вчера
18:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.7 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 3.3 млн барр.
вчера
18:25
Компонента занятости индекса ISM Services США в январе выросла
вчера
18:03
Индекс ISM Services США в январе снизился
вчера
17:54
Рубль на Мосбирже усилил рост против юаня и обновил максимум с сентября 2024 г
вчера
17:51
Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в сторону повышения
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.