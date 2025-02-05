Курс доллара 98.0556   Курс евро 102.9215  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 февраля 2025 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 18:25

Компонента занятости индекса ISM Services США в январе выросла

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе выросла до 52.3 пункта против 51.3 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор остался выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США, но более медленными темпами, чем в декабре.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

Другие новости

вчера
20:40
Владелец TikTok затягивает продажу в США на фоне введения новых пошлин против Китая - WP
вчера
20:08
Российский рынок акций вырос в среду
вчера
18:51
S7 презентовала на NAIS собственный учебно-тренировочный самолет Tango
вчера
18:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.7 млн барр., запасы нефтепродуктов уменьшились на 3.3 млн барр.
вчера
18:25
Компонента занятости индекса ISM Services США в январе выросла
вчера
18:03
Индекс ISM Services США в январе снизился
вчера
17:54
Рубль на Мосбирже усилил рост против юаня и обновил максимум с сентября 2024 г
вчера
17:51
Индекс PMI Services США за январь пересмотрен в сторону повышения
вчера
17:37
Российский рынок акций остается в минусе на фоне укрепления рубля
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.