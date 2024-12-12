ЕЦБ понизил ключевые ставки на фоне замедления инфляции, но ухудшил прогноз по динамике ВВП еврозоны

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 12 декабря, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов (б.п.) с 3.40 до 3.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ понижена с 3.65 до 3.40%, ставка по депозитам понижена с 3.25 до 3.00%. Изменения вступят в силу с 18 декабря 2024 года.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 18 декабря 3.00%, теперь является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

ЕЦБ сообщил, что дезинфляция идет по плану; динамика инфляции и новые прогнозы по инфляции подтверждают уместность еще одного шага по смягчению ДКП. Аналитики ЕЦБ полагают, что головная инфляция в еврозоне составит в среднем 2.4% в 2024 году (сентябрьский прогноз: 2.5%), 2.1% в 2025 году (ранее: 2.2%), 1.9% в 2026 году (без изменений) и 2.1% в 2027 году. Для инфляции без учета энергоносителей и продовольствия аналитики ЕЦБ прогнозируют средний показатель в 2.9% в 2024 году, 2.3% в 2025 году и 1.9% в 2026 и 2027 годах. ЕЦБ напомнил, что в 2027 году в ЕС начнет действовать расширенная система торговли углеродными выбросами.

Как ожидается, инфляция стабилизируется вблизи среднесрочного целевого показателя Совета управляющих в 2% на устойчивой основе. ЕЦБ отметил, что в последнее время внутренняя инфляция снизилась, но остается высокой. Это в основном связано со значительной задержкой коррекции зарплат и некоторых цен к предыдущему инфляционному всплеску. При этом регулятор заявил о смягчении условий кредитования благодаря предыдущему снижению процентных ставок ЕЦБ. Тем не менее, условия остаются жесткими, поскольку денежно-кредитная политика (ДКП) остается ограничительной, а непогашенный кредитный портфель находится в процессе адаптации к прошлым повышениям процентных ставок.

Аналитики ЕЦБ ожидают более медленного восстановления экономики, чем в сентябрьских прогнозах. Хотя рост ускорился в III квартале, показатели опроса указывают, что в текущем квартале он замедлился. Аналитики прогнозируют рост ВВП еврозоны на 0.7% в 2024 году (сентябрьский прогноз: +0.8%), на 1.1% в 2025 году (ранее: +1.3%), на 1.4% в 2026 году (ранее: +1.5%) и на 1.3% в 2027 году. Прогнозируемое восстановление в основном опирается на рост реальных доходов, что должно позволить домохозяйствам расширить потребление, и на увеличение корпоративных инвестиций. ЕЦБ полагает, что со временем постепенное ослабление эффектов ограничительной ДКП должно поддержать рост внутреннего спроса.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Совет управляющих также больше не реинвестирует все основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения в рамках программы PEPP, сокращая портфель в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Реинвестирование в рамках PEPP, запущенной для поддержки экономики в период пандемии COVID-19, будет прекращено в конце 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что в декабре банки погасят кредиты, заимствованные в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III). Таким образом, эта часть нормализации баланса ЕЦБ будет завершена.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».