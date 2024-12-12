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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:47

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 15 тыс.

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 декабря, составило 242 тыс., увеличившись на 17 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс., пересмотрено с 224 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 ноября, увеличилось на 15 тыс. и составило 1.886 млн.

Показатель предыдущей недели остался без пересмотра на уровне 1.871 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.888 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 ноября, сократилось на 63.3 тыс. и составило 1.688 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.871 млн.

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