Годовой рост индекса цен производителей США в ноябре вновь ускорился

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.0% против 2.6% в октябре (пересмотрен с +2.4%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.4% против 3.4% в октябре (пересмотрено с +3.1%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.2%.