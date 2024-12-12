Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
10:00 мск: Торговый баланс Германии;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
10:00 мск: ВВП Великобритании;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции;
13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.