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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

10:00 мск: Торговый баланс Германии;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:00 мск: ВВП Великобритании;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.

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