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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2024 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:24

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре вырос на 2%

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре вырос на 2.0% по сравнению с сентябрьским показателем, составив 77.4.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 5.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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