EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 1.8 млн барр., запасы нефтепродуктов увеличились на 3.7 млн барр.

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 22 ноября, снизился на 1.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.4 млн барр.

Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 1.2 млн барр., составив 390.4 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR почти на 43 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 245 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 1.0 млн барр. и составили 24.1 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.49 млн барр. в сутки против 13.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 ноября, сократились на 5.935 млн барр., запасы бензина выросли на 1.814 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.543 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.734 млн барр.