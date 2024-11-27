Личные доходы американских потребителей октябре увеличились на 0.6%, личные расходы выросли на 0.4%

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в сентябре.
Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.3%.
Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.4% после повышения на 0.1% в сентябре.
Личные расходы американских потребителей в октябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).
Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 0.4%.
Норма сбережений в октябре составила 4.4% против 4.1% месяцем ранее.