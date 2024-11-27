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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2024 г. Личные доходы американских потребителей октябр...
вчера 18:21

Личные доходы американских потребителей октябре увеличились на 0.6%, личные расходы выросли на 0.4%

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.4% после повышения на 0.1% в сентябре.

Личные расходы американских потребителей в октябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 0.4%.

Норма сбережений в октябре составила 4.4% против 4.1% месяцем ранее.

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