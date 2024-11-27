Годовая инфляция в США в октябре ускорилась

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В сентябре базовая инфляция увеличилась также на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в октябре вырос на 2.8% против +2.7% в сентябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в октябре вырос на 2.3% в годовом сравнении против +2.1% в сентябре.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.2% после повышения на 0.2% в сентябре.