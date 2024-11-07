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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
07.11.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

10:45 мск: Торговый баланс Франции;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

14:00 мск: Розничные продажи в Италии;

15:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

19:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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