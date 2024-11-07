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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2024 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 18:05

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре сократился на 0.2%

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в августе (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в августе (пересмотрено с -0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в сентябре составил 1.34 против 1.33 годом ранее.

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