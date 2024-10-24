Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 4.1% (расширенное сообщение)

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре выросли на 4.1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 738 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 709 тыс. в августе (пересмотрено с 716 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 719 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2023 года продажи новых домов выросли на 6.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 59 тыс. новых домов против 56 тыс. в августе и 62 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (10 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (9 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (7 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (3 тыс. домов), от 1 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 426.3 тыс. долл против 410.9 тыс. в августе и 427.3 тыс. в июле. В сентябре 2023 года медианная цена проданного дома составляла 426.1 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 501.0 тыс. долл против 486.5 тыс. в августе и 509.8 тыс. в июле. В сентябре 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 515.0 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец сентябре составили 470 тыс. единиц против 468 тыс. в августе и 461 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.6 месяца против 7.9 в августе и 7.6 в июле.