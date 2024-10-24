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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:04

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 28 тыс.

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 октября, составило 227 тыс., сократившись на 15 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 243 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 242 тыс., пересмотрено с 241 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 238.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 октября, выросло на 28 тыс. и составило 1.897 млн, достигнув максимального уровня за период с 13 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.867 млн до 1.869 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 17.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.861 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 октября, сократилось на 16.1 тыс. и составило 1.62 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.57 млн.

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