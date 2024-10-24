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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2024 г.Индекс Services PMI США в октябре изменился нез...
сегодня 16:57

Индекс Services PMI США в октябре изменился незначительно

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в октябре вырос до 55.3 пункта против 55.2 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.0.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.

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