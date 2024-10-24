Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
07:30 мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
16:45 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.