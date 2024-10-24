Курс доллара 96.7402   Курс евро 104.5139  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

07:30 мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

16:45 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

вчера
18:43
РОСТ ВВП РФ В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ОКОЛО 4%, А В ЕВРОПЕ РЕЦЕССИЯ - ПУТИН
вчера
18:36
Цены на нефть перешли к снижению вечером
вчера
18:30
Прогнозы долгосрочного развития экономики Европы становятся более пессимистичными - МВФ
вчера
18:30
ПРОГНОЗЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПЕССИМИСТИЧНЫМИ - МВФ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 октября
вчера
18:26
АКОРТ не видит рисков нехватки сливочного масла в РФ
вчера
18:17
ФАС РФ предлагает проиндексировать тарифы "Транснефти" в 2025 г на 5,8% - проект
вчера
17:35
Официальный курс юаня на пятницу - 13,53 руб, доллара - 96,74 руб, евро - 104,51 руб
вчера
17:14
Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 4.1% (расширенное сообщение)
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.