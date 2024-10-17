ЕЦБ понизил ключевые ставки на 25 б.п. в соответствии с ожиданиями

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 17 октября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов (б.п.) с 3.65 до 3.40%.

Ставка по кредитам ЕЦБ понижена с 3.90 до 3.65%, ставка по депозитам понижена с 3.50 до 3.25%. Изменения вступят в силу с 23 октября 2024 года.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

ЕЦБ напомнил, что ставка по депозитам, составляющая с 23 октября 3.25%, теперь является основной ставкой, «посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики» (ДКП).

Решение о понижении ставок ЕЦБ объяснил тем, что «процесс дезинфляции идет по плану», в то время как показатели экономической активности недавно «неожиданно» снизились, а условия финансирования остаются ограничительными. Вместе с тем регулятор ожидает рост инфляции в ближайшие месяцы, прежде чем она снизится до целевого уровня 2% в течение следующего года. ЕЦБ также отметил, что внутренняя инфляция остается высокой на фоне быстрых темпов роста зарплат. Однако он полагает, что «давление на стоимость рабочей силы будет продолжать постепенно ослабевать», а корпоративная прибыль частично смягчит влияние высоких зарплат на инфляцию.

ЕЦБ предупредил, что намерен сохранять процентные ставки на «достаточно ограничительном» уровне столько времени, сколько потребуется для достижения целевого уровня по инфляции. ЕЦБ вновь отметил, что Совет управляющих не принимает никаких предварительных обязательств относительно конкретной траектории ставок.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Совет управляющих также больше не реинвестирует все основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения в рамках программы PEPP, сокращая портфель в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Полностью прекратить реинвестирование в рамках PEPP, запущенной для поддержки экономики в период пандемии COVID-19, планируется в конце 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».