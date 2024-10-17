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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2024 г.Объём розничных продаж в США в сентябре вырос н...
сегодня 15:38

Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.4%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.1% в августе.

По сравнению с сентябрём 2023 года розничные продажи выросли на 1.7%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.5% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в сентябре на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.2%.

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