Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.1% в августе.

По сравнению с сентябрём 2023 года розничные продажи выросли на 1.7%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.5% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в сентябре на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.2%.