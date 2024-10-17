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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:42

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 9 тыс.

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 октября, составило 241 тыс., сократившись на 19 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 241 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 260 тыс., пересмотрено с 258 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 236.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 октября, выросло на 9 тыс. и составило 1.867 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.861 млн до 1.858 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 11.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.843 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 сентября, выросло на 0.5 тыс. и составило 1.64 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.58 млн.

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