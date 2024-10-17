Объём промышленного производства в США в сентябре снизился на 0.3%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в августе (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2023 года объём промышленного производства в США сократился на 0.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 77.5% против 77.8% в августе (пересмотрен с 78.0%). Годом ранее - в сентябре 2023 года показатель составлял 78.9%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.