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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:10

Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе вырос на 0.3%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.1% в июле.

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 в сравнении с 1.36 годом ранее.

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