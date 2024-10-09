Курс доллара 96.9483   Курс евро 106.4175  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:39

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.8 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 4 октября, вырос на 5.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.95 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 6.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.1 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.4 млн барр., составив 382.9 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR более чем на 35 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 252 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 1.2 млн барр. и составили 24.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.4 млн барр. в сутки против 13.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 октября, выросли на 10.9 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.56 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.59 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.36 млн барр.

Другие новости

вчера
19:00
Морковь, капуста и яблоки подешевели с 1 по 7 октября, бананы подорожали - Росстат
вчера
18:54
Российский рынок акций в основную сессию среды упал на 1,42%
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 октября
вчера
18:11
Google назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение минюста США разделить ее бизнес
вчера
17:39
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.8 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились
вчера
17:23
Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 5 млрд руб при спросе в 44,1 млрд руб
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.9 млн баррелей
вчера
17:20
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.1%
вчера
17:12
Суд по заявлению Альфа-банка начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.