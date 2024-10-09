EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.8 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 4 октября, вырос на 5.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.95 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 6.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.1 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.4 млн барр., составив 382.9 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR более чем на 35 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 252 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 1.2 млн барр. и составили 24.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.4 млн барр. в сутки против 13.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 4 октября, выросли на 10.9 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.56 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.59 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.36 млн барр.