Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в июле.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.35, как и годом ранее.